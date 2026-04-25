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Les Apéros Live du Bis Trop Savoyard Mardi 17 juin à partir de 19h Rue Aristide Brilland Brides-les-Bains

Les Apéros Live du Bis Trop Savoyard Mardi 17 juin à partir de 19h Rue Aristide Brilland Brides-les-Bains mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Rue Aristide Brilland

Adresse : Bar a vins, spiritueux et bières Le Bis Trop Savoyard

Ville : 73570 Brides-les-Bains

Département : Savoie

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Brides-les-Bains

Les Apéros Live du Bis Trop Savoyard Mardi 17 juin à partir de 19h

Rue Aristide Brilland Bar a vins, spiritueux et bières Le Bis Trop Savoyard Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 19:00:00
fin : 2026-06-17 21:00:00

Date(s) :
2026-06-17

Les Apéros Live du BIS Trop Savoyard
Tous les mardis et jeudis, de juin à septembre, de 19h à 21h
  .

Rue Aristide Brilland Bar a vins, spiritueux et bières Le Bis Trop Savoyard Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 52 20 27  dada7341@hotmail.com

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English :

Live Aperos at BIS Trop Savoyard
Every Tuesday and Thursday, June to September, 7-9pm

L’événement Les Apéros Live du Bis Trop Savoyard Mardi 17 juin à partir de 19h Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-06-15 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains

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