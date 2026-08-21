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Les applications sur Smartphones et tablettes Android, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

vendredi 25 septembre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux

Les applications sur Smartphones et tablettes Android, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Pierre Veilletet
Adresse
21 rue Domion, 33200 Bordeaux
Ville
33200 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Les applications sur Smartphones et tablettes Android Vendredi 25 septembre, 14h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T14:00:00+02:00 – 2026-09-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T14:00:00+02:00 – 2026-09-25T18:00:00+02:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Installer et supprimer une application mais aussi gérer les notifications et les autorisations de chaque application.

Licence ouverte

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