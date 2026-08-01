Les Après-midi au Jardin Festival Dans les Jardins de William Christie Les Jardins du Bâtiment Thiré

Informations pratiques

Thiré

Les Après-midi au Jardin Festival Dans les Jardins de William Christie

Les Jardins du Bâtiment 32 rue du Bâtiment Thiré Vendée

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-22

Un festival de musique orchestré par le célèbre musicien William Christie, dans les jardins de sa demeure à Thiré. Entre promenades musicales, ateliers en famille, concerts et découvertes dansées, venez découvrir la musique baroque tout en admirant les jardins.

Visite des Jardins de William Christie

Tous les jours (sauf le lundi 24 août) 14h45 à 15h30 Jardins de William Christie

Des spécialistes et amoureux des Jardins de William Christie invitent à découvrir ce Jardin remarquable , inscrit à l’Inventaire des Monuments historiques, dans le cadre de visites guidées spécialement conçues pour le Festival. Laissez-vous porter à travers une promenade dans une succession d’espaces aussi remarquables qu’éclectiques, que William Christie a imaginé au fil des ans dans une démarche de création permanente qui promet un renouvellement constant.

Atelier chant en famille

Tous les jours (sauf le lundi 24 août) 14h45 à 15h30

Côté cour, côté jardin et côté taverne, chantons !

La chanteuse Leïla Zlassi, fidèle membre du chœur des Arts Florissants, convie petits et grands à découvrir la musique baroque par le plaisir du chant partagé. Placée sous le thème Côté cour, côté jardin et côté taverne, chantons ! , cette édition propose deux ateliers inspirés des grands concerts du Festival présentés sur le Miroir d’eau. Le premier, Rameau populaire ! , célèbre l’inépuisable inventivité de ce compositeur ; le second, De la taverne à la scène ! , entraîne les participants dans l’univers théâtral et joyeux d’Henry Purcell. Embarquez pour une aventure familiale !

Découverte dansée

Tous les jours (sauf le lundi 24 août) 14h45 à 15h30

Les Jardins précieux de la Marquise de Sévigné

Guidés par le danseur Pierre-François Dollé et les musiciens des Arts Florissants, les festivaliers sont invités à une déambulation musicale au cœur des jardins des îles, ponctuée d’initiations à la danse baroque au cours de haltes musicales. Cette édition, placée sous le signe des Jardins précieux de la Marquise de Sévigné , fait dialoguer musique, danse et art de la prose, dans une immersion au sein des jardins et du raffinement du Grand Siècle.

Concerts dans les jardins Promenades musicales

Tous les jours (sauf le lundi 24 août) 16h00 à 18h15

Rendez-vous incontournable du festival Dans les Jardins de William Christie, ces courts concerts permettent d’explorer les différents espaces des Jardins tout en invitant à la découverte de répertoires musicaux et pièces interprétés par les musiciens des Arts Florissants eux-mêmes. Cette année, le final de chaque après-midi est confié à Thomas Dunford, luthiste mondialement connu et musicien emblématique des Arts Florissants. Il proposera une programmation inédite pour une expérience musicale qui viendra clore ces promenades. .

Les Jardins du Bâtiment 32 rue du Bâtiment Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 85 85 70 billetterie@vendee.fr

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English :

A music festival organized by the renowned musician William Christie, held in the gardens of his home in Thiré. With musical strolls, family workshops, concerts, and hidden gems to discover, come explore Baroque music while admiring the gardens.

L’événement Les Après-midi au Jardin Festival Dans les Jardins de William Christie Thiré a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud