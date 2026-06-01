Les arbres remarquables de La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon

Les arbres remarquables de La Roche-sur-Yon Dimanche 7 juin, 10h30 La Roche-sur-Yon Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, l’office de tourisme destination La Roche-sur-Yon propose une sortie nature en plein cœur de ville. Découvrez des arbres magnifiques et des essences étonnantes.

Infos pratiques :

Dimanche 7 juin, de 10h à 12h. Gratuit.

A partir de 8 ans. Chaussures de marche conseillée.

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Dimanche 7 juin, de 10h à 12h. Gratuit.

A partir de 8 ans. Chaussures de marche conseillée.

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, l’office de tourisme destination La Roche-sur-Yon propose une sortie nature en plein cœur de ville. Découvrez des arbres magnifiques et des essences : 7 de …

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