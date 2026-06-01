Visite du Jardin de l’ Atelier Millefleurs, : la Brissonnière – chemin des Châtaigners, la Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon

Visite du Jardin de l’ Atelier Millefleurs Samedi 6 juin, 10h30 : la Brissonnière – chemin des Châtaigners, la Roche-sur-Yon Vendée

18€/personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

L’atelier Millefleurs ouvre ses portes pour une découverte sensorielle du jardin d’aromatiques.

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Jessy propose une visite de son jardin. Découvrez les plantes aromatiques, les plantes sauvages et les fleurs de son jardin. Ouvrez vos yeux, vos narines et vos papilles, mais aussi vos oreilles, car le lieu se trouve en pleine nature, là où vivent bien des petites bêtes, notamment les oiseaux. Dégustation des produits de l’atelier Millefleurs, confitures et sirops.

Infos pratiques

Visite le samedi 5 juin, de 10h30 à 12h30

Visitée de 2h. A partir de 7 ans. Parcours simple, pas de grande marche mais station debout fréquente. Pas accès PMR (terrain non plat… risque de chutes). Tenue adaptée à la météo et à la campagne, chaussures fermées obligatoires. Animaux non admis.

Prévoir d’arriver 10 minutes avant.

: la Brissonnière – chemin des Châtaigners, la Roche-sur-Yon La Brissonnière – 85000 la roche sur yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire 0251360085 https://www.destination-larochesuryon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-larochesuryon.fr/visites-guidees/visite-a-themes »}] L’atelier Millefleurs ouvre ses portes pour une découverte sensorielle du jardin d’aromatiques.

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Jessy propose une visite de son jardin. Découvrez les plantes aromatiques, les plantes sauvages et les fleurs de son jardin. Ouvrez vos yeux, vos narines et vos papilles, mais aussi vos oreilles, car le lieu se trouve en pleine nature, là où vivent bien des petites bêtes, notamment les oiseaux. Dégustation des produits de l’atelier Millefleurs, confitures et sirops. Visite le samedi 5 juin, de 10h30 à 12h30

Visitée de 2h. A partir de 7 ans. Parcours simple, pas de grande marche mais station debout fréquente. Pas accès PMR (terrain non plat… risque de chutes). Tenue adaptée à la météo et à la campagne, chaussures fermées obligatoires. Animaux non admis.

Prévoir d’arriver 10 minutes avant.

L’atelier Millefleurs ouvre ses portes pour une découverte sensorielle du jardin d’aromatiques.

©dr