Les Archives nationales d’outre-mer ont 60 ans : architectes en herbe explorez le bâtiment et les fonds !, Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Les Archives nationales d’outre-mer ont 60 ans : architectes en herbe explorez le bâtiment et les fonds ! Samedi 19 septembre, 09h30 Archives nationales d’outre-mer Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Rendez-vous dans l’espace familles des Archives nationales d’outre-mer pour une découverte des archives à travers des ateliers, accessibles en continu.

Architectes en herbe : explorez le bâtiment et les fonds des ANOM !

– Customisez le bâtiment : à partir de photographies, dessinez, ajoutez des formes et laissez libre cours à votre imagination pour le réinventer !

– Construisez votre propre architecture : inspirez-vous des volumes observés sur les documents conservés aux ANOM pour créer votre propre architecture en papier coloré.

Un voyage créatif entre patrimoine et imagination !

Dès 4 ans, accès libre en continu, durée : environ 30mn.

Coin lecture

Une sélection d’ouvrages vous transporte : histoires d’explorations, imagiers, modèles d’habitats ou contes vous font voyager autour du monde !

Dès 4 ans, accès libre en continu.

Les activités famille sont sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Les enfants doivent toujours être accompagnés d’un adulte.

Retrouvez le programme complet sur le site internet des ANOM : https://archives-nationales-outre-mer.culture.gouv.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-les-anom-ont-60-ans

Archives nationales d’outre-mer 29 Chemin du Moulin de Testas, 13090 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13090 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33442933850 https://archives-nationales-outre-mer.culture.gouv.fr https://twitter.com/ANOM_officiel [{« link »: « https://archives-nationales-outre-mer.culture.gouv.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-les-anom-ont-60-ans »}] Service à compétence nationale rattaché à la Direction générale des Patrimoines et de l’Architecture du ministère de la Culture, les Archives nationales d’outre-mer (ANOM) ont pour missions la conservation et la communication des archives relatives à la présence coloniale française outre-mer. Héritières de quatre siècles d’histoire, elles conservent les archives des ministères chargés du XVIIe au XXe siècles de l’empire colonial français ainsi que les archives transférées des anciennes colonies et de l’Algérie lors de leurs indépendances.

Les zones publiques des ANOM sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. Les différents points d’accueil du public sont équipés de boucles magnétiques dédiées aux personnes malentendantes. Aixpress (ligne A) : Arrêt Schuman. Un parking réservé aux lecteurs du centre est accessible : s’approcher de la barrière, appuyer sur la sonnette ANOM, et vous annoncer à l’agent de service. Votre numéro de plaque d’immatriculation du véhicule vous sera demandé.

Rendez-vous dans l’espace familles des Archives nationales d’outre-mer pour une découverte des archives à travers des ateliers, accessibles en continu.

© Atelier de photographie des ANOM