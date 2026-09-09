Les Archives nationales d’outre-mer ont 60 ans ! Visites guidées des coulisses, Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Les Archives nationales d’outre-mer ont 60 ans ! Visites guidées des coulisses Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h00, 17h00 Archives nationales d’outre-mer Bouches-du-Rhône

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Les Archives nationales d’outre-mer conservent plus de 38 kilomètres linéaires de documents, cartes, photographies, films, ouvrages… Accompagné par des professionnels du patrimoine, découvrez le fonctionnement de ce bâtiment ainsi que l’histoire et les missions du service.

Départs à 10h, 10h30, 11h30, 14h, 15h et 17h, durée 1h.

Retrouvez le programme complet sur le site internet des ANOM : https://archives-nationales-outre-mer.culture.gouv.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-les-anom-ont-60-ans

Archives nationales d’outre-mer 29 Chemin du Moulin de Testas, 13090 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13090 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33442933850 https://archives-nationales-outre-mer.culture.gouv.fr https://twitter.com/ANOM_officiel [{« link »: « https://archives-nationales-outre-mer.culture.gouv.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-les-anom-ont-60-ans »}] Service à compétence nationale rattaché à la Direction générale des Patrimoines et de l’Architecture du ministère de la Culture, les Archives nationales d’outre-mer (ANOM) ont pour missions la conservation et la communication des archives relatives à la présence coloniale française outre-mer. Héritières de quatre siècles d’histoire, elles conservent les archives des ministères chargés du XVIIe au XXe siècles de l’empire colonial français ainsi que les archives transférées des anciennes colonies et de l’Algérie lors de leurs indépendances.

Les zones publiques des ANOM sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. Les différents points d’accueil du public sont équipés de boucles magnétiques dédiées aux personnes malentendantes. Aixpress (ligne A) : Arrêt Schuman. Un parking réservé aux lecteurs du centre est accessible : s’approcher de la barrière, appuyer sur la sonnette ANOM, et vous annoncer à l’agent de service. Votre numéro de plaque d’immatriculation du véhicule vous sera demandé.

Les Archives nationales d’outre-mer conservent plus de 38 kilomètres linéaires de documents, cartes, photographies, films, ouvrages… Accompagné par des professionnels du patrimoine, découvrez le de…

© Atelier de photographie des ANOM