Les Archives se racontent La Maison de la Culture d’Amiens une architecture à relire Amiens

Les Archives se racontent La Maison de la Culture d’Amiens une architecture à relire

Place Léon Gontier Amiens Somme

Début : 2026-03-16 18:15:00

fin : 2026-03-16

2026-03-16

La Maison de la Culture d’Amiens est inaugurée le 19 mars 1966 par le ministre des Affaires culturelles, André Malraux.

C’est alors la première construite spécialement à cet effet.

L’équipe d’architectes constituée pour rassemble Pierre Sonrel, spécialiste des questions théâtrales, et son associé Jean Duthilleul, l’architecte amiénois Marcel Gogois et le scénographe Camille Demangeat, assisté d’André Cadaes qui supervise le chantier.

Fortement soutenue par Malraux et Emile Biasini, en charge du théâtre au ministère, les concepteurs mettent au point une architecture d’une grande simplicité formelle et d’une grande rigueur constructive.

Restructurée et agrandie en 1993, la Maison de la Culture a changé de visage tout en conservant sa structure d’origine.

En avant-première de l’exposition rétrospective de ses 60 ans, la conférence invite à redécouvrir une architecture et un outil de travail remarquables…

Xavier Dousson (architecte en historien, ENSA Paris Val de Seine) et Simon Texier (historien de l’art, UPJV) sont les commissaires des expositions qui se tiendront conjointement au CIAP et à la MCA, de mars à septembre 2026. Enseignants-chercheurs, spécialistes de l’architecture du XXe siècle, ils ont conçu et réalisé de nombreuses expositions.

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

The Maison de la Culture d’Amiens was inaugurated on March 19, 1966 by André Malraux, Minister of Cultural Affairs.

It was the first of its kind to be built specifically for this purpose.

The architectural team formed for the project included theatrical specialist Pierre Sonrel and his associate Jean Duthilleul, Amiens architect Marcel Gogois and scenographer Camille Demangeat, assisted by André Cadaes, who oversaw the site.

Strongly supported by Malraux and Emile Biasini, in charge of theater at the Ministry, the designers developed an architecture of great formal simplicity and constructive rigor.

Restructured and enlarged in 1993, the Maison de la Culture has undergone a facelift while retaining its original structure.

As a preview to the retrospective exhibition marking its 60th anniversary, the conference invites us to rediscover a remarkable architecture and work tool…

Xavier Dousson (architect and historian, ENSA Paris Val de Seine) and Simon Texier (art historian, UPJV) are the curators of the exhibitions to be held jointly at CIAP and MCA, from March to September 2026. Both professors-researchers and specialists in 20th-century architecture, they have designed and produced numerous exhibitions.

