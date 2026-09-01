Les archives sortent de leurs boîtes , visite guidée des archives municipales Route de la Petite Palud Landerneau
samedi 19 septembre 2026 · Route de la Petite Palud · Landerneau
Informations pratiques
Landerneau
Les archives sortent de leurs boîtes , visite guidée des archives municipales
Route de la Petite Palud Mediatheque Per Jakez Helias Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 17:45:00
Date(s) :
2026-09-19
L’archiviste de la ville ouvrira exceptionnellement au public les portes de la salle des archives et ses 1 130 mètres linéaires de documents, située dans les locaux de la Médiathèque.
Les archives municipales conservent de véritables trésors chartes médiévales, sceaux royaux, registres, plans, photographies, délibérations… du XIIIème siècle à nos jours.
Autant de documents uniques qui racontent l’histoire de Landerneau, de ses habitants, de ses transformations et de sa vie quotidienne au fil des siècles.
– Réservation obligatoire sur Billetweb. .
Route de la Petite Palud Mediatheque Per Jakez Helias Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 85 33 11
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English :
L’événement Les archives sortent de leurs boîtes , visite guidée des archives municipales Landerneau a été mis à jour le 2026-08-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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