LES ARCHIVES VOUS ACCOMPAGNENT RECHERCHER SUR LE SITE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES Montpellier
mardi 6 octobre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
LES ARCHIVES VOUS ACCOMPAGNENT RECHERCHER SUR LE SITE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Archives départementales de l’Hérault Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Atelier d’initiation à la recherche d’archives.
Afin de mieux comprendre le fonctionnement du site internet des Archives et de découvrir toutes les possibilités qu’il offre, un archiviste vous propose une présentation et des exercices pratiques. Vous découvrirez les différents types de recherches, mais aussi comment fonctionnent la visionneuse et le compte personnel.
Tout public (débutants ou initiés adultes et jeunes à partir de 12 ans)
Gratuit Inscription obligatoire en ligne dans l’agenda du site de Pierresvives. .
Archives départementales de l’Hérault Montpellier 34080 Hérault Occitanie
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English :
Introduction to archive research workshop.
L’événement LES ARCHIVES VOUS ACCOMPAGNENT RECHERCHER SUR LE SITE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES Montpellier a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 PIERRESVIVES
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