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Les aromatiques et autres senteurs availlaises La Fervalière Availles-en-Châtellerault

Les aromatiques et autres senteurs availlaises La Fervalière Availles-en-Châtellerault

Les aromatiques et autres senteurs availlaises La Fervalière Availles-en-Châtellerault samedi 1 août 2026.

Lieu : La Fervalière

Adresse : 1 Rue des Varennes

Ville : 86530 Availles-en-Châtellerault

Département : Vienne

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Availles-en-Châtellerault

Les aromatiques et autres senteurs availlaises

La Fervalière 1 Rue des Varennes Availles-en-Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 11:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Gaëlle vous emmène dans ses parcelles où romarin, thym, rosier ou encore framboisier se côtoient. La productrice vous expliquera toutes les étapes de son processus de fabrication, de la plantation à la transformation en poudre aromatique. Repartez avec des idées de recettes comme de succulents cookies à la poudre de framboise.   .

La Fervalière 1 Rue des Varennes Availles-en-Châtellerault 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47  contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : Les aromatiques et autres senteurs availlaises

L’événement Les aromatiques et autres senteurs availlaises Availles-en-Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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