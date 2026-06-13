Les fruits à coques dans tous leurs états ! Huilerie Lépine Availles-en-Châtellerault mercredi 22 juillet 2026.

Availles-en-Châtellerault

Les fruits à coques dans tous leurs états !

Huilerie Lépine 24 rue de l’Huilerie Availles-en-Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 15:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Suivez Murielle dans l’atelier de transformation de l’Huilerie Lépine. Elle vous expliquera toutes les étapes pour obtenir cette huile de noix si typique du Poitou. Ne passez pas à côté de la farine de tourteau et bien d’autres produits issus des fruits à coque. Une dégustation des produits clôturera cet échange convivial. .

Huilerie Lépine 24 rue de l’Huilerie Availles-en-Châtellerault 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : Les fruits à coques dans tous leurs états !

L’événement Les fruits à coques dans tous leurs états ! Availles-en-Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne