Les arpenteurs du quartier Bellevue Bellevue Nantes
Les arpenteurs du quartier Bellevue Bellevue Nantes mercredi 22 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 15:00 –
Gratuit : oui Gratuit Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
Au programme : balades, écrits, dessins, arts graphiques, jeux, découvertesLes intervenants : Valérian Dénéchaud de Vous êtes ici et Nathalie Papeil
Bellevue Nantes 44100
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