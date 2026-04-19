Les arpenteurs du quartier Bellevue Bellevue Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 15:00 –

Gratuit : oui Gratuit Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Au programme : balades, écrits, dessins, arts graphiques, jeux, découvertesLes intervenants : Valérian Dénéchaud de Vous êtes ici et Nathalie Papeil

Bellevue Nantes 44100



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