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Les arpenteurs du quartier Bellevue Bellevue Nantes

Les arpenteurs du quartier Bellevue Bellevue Nantes

Les arpenteurs du quartier Bellevue Bellevue Nantes mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Bellevue

Adresse : rue romain rolland - Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 15:00

Tarif : Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 15:00 –
Gratuit : oui Gratuit Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

Au programme : balades, écrits, dessins, arts graphiques, jeux, découvertesLes intervenants : Valérian Dénéchaud de Vous êtes ici et Nathalie Papeil

Bellevue Nantes 44100


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