Les arpenteurs du quartier Bellevue CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

On fera quoi ?Balades, échanges, écrits, arts graphiques, jeux, dessins, découvertesAnimations :Valérian Dénéchaud de l’asso Vous êtes ici,Nathalie Papeil, artiste graphique et médiatrice, et quelques intervenants surprise

CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) Saint-Herblain 44800



Afficher la carte du lieu CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) et trouvez le meilleur itinéraire

