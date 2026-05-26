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Les arpenteurs du quartier Bellevue CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) Saint-Herblain

Les arpenteurs du quartier Bellevue CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) Saint-Herblain

Les arpenteurs du quartier Bellevue CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) Saint-Herblain samedi 26 septembre 2026.

Lieu : CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue)

Adresse : 11 Rue de Dijon 44800 St-Herblain

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 10:00 – 12:30
Gratuit : oui  Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

On fera quoi ?Balades, échanges, écrits, arts graphiques, jeux, dessins, découvertesAnimations :Valérian Dénéchaud de l’asso Vous êtes ici,Nathalie Papeil, artiste graphique et médiatrice, et quelques intervenants surprise

CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) Saint-Herblain 44800


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