Les arpenteurs du quartier Bellevue CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) Saint-Herblain
Les arpenteurs du quartier Bellevue CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) Saint-Herblain samedi 26 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 10:00 – 12:30
Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
On fera quoi ?Balades, échanges, écrits, arts graphiques, jeux, dessins, découvertesAnimations :Valérian Dénéchaud de l’asso Vous êtes ici,Nathalie Papeil, artiste graphique et médiatrice, et quelques intervenants surprise
CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) Saint-Herblain 44800
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