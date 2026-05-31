Les arpenteurs du quartier Bellevue, CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue), Saint-Herblain

Les arpenteurs du quartier Bellevue Samedi 26 septembre, 10h00 CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00

On fera quoi ?

Balades, échanges, écrits, arts graphiques, jeux, dessins, découvertes

Animations :

Valérian Dénéchaud de l’asso Vous êtes ici,Nathalie Papeil, artiste graphique et médiatrice, et quelques intervenants surprise

CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) 11 Rue de Dijon 44800 St-Herblain Saint-Herblain 44800 Moulin du Bois Loire-Atlantique Pays de la Loire

ATELIERS GRATUITS ATELIERS GRATUITS Ballades