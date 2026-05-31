Les arpenteurs du quartier Bellevue, CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue), Saint-Herblain
Les arpenteurs du quartier Bellevue, CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue), Saint-Herblain samedi 26 septembre 2026.
Les arpenteurs du quartier Bellevue Samedi 26 septembre, 10h00 CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00
On fera quoi ?
Balades, échanges, écrits, arts graphiques, jeux, dessins, découvertes
Animations :
Valérian Dénéchaud de l’asso Vous êtes ici,Nathalie Papeil, artiste graphique et médiatrice, et quelques intervenants surprise
CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) 11 Rue de Dijon 44800 St-Herblain Saint-Herblain 44800 Moulin du Bois Loire-Atlantique Pays de la Loire
ATELIERS GRATUITS ATELIERS GRATUITS Ballades
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