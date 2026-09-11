Les artistes à l’atelier Malicorne-sur-Sarthe
mercredi 21 octobre 2026 · Malicorne-sur-Sarthe
Informations pratiques
Malicorne-sur-Sarthe
Les artistes à l’atelier
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-11-01 16:30:00
Date(s) :
2026-10-21 2026-11-01
Atelier de création avec cuisson
Accompagné d’un céramiste, entrez dans la démarche artistique pour créer votre œuvre selon le thème ou la technique abordée durant l’atelier. Après une période de séchage et de cuisson, vous la récupérez le mois suivant.
Adultes et enfants dès 7 ans
Réservation obligatoire https://musee-faience.fr/
20 février tasse en colombin
23 avril cloche
14 mai technique le pinçage
29 juillet les oiseaux
9 août photophore
19 août les fleurs
21 octobre mangeoire pour les oiseaux
1er novembre Noël .
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
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English :
Creative workshop with cooking
L’événement Les artistes à l’atelier Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-05 par CDT72
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