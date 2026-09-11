UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Malicorne-sur-Sarthe

Les artistes à l’atelier Malicorne-sur-Sarthe

mercredi 21 octobre 2026 · Malicorne-sur-Sarthe

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue Victor Hugo
Ville
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Département
Sarthe
Tarif
10 10 10

Malicorne-sur-Sarthe

Les artistes à l’atelier

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-11-01 16:30:00

Date(s) :
2026-10-21 2026-11-01

Atelier de création avec cuisson
Accompagné d’un céramiste, entrez dans la démarche artistique pour créer votre œuvre selon le thème ou la technique abordée durant l’atelier. Après une période de séchage et de cuisson, vous la récupérez le mois suivant.

Adultes et enfants dès 7 ans

Réservation obligatoire https://musee-faience.fr/

20 février tasse en colombin
23 avril cloche
14 mai technique le pinçage
29 juillet les oiseaux
9 août photophore
19 août les fleurs
21 octobre mangeoire pour les oiseaux
1er novembre Noël   .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17  musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative workshop with cooking

L’événement Les artistes à l’atelier Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-05 par CDT72

À voir aussi à Malicorne-sur-Sarthe (Sarthe)