Saverne

Les Arts côté Jardin expositions artistiques & artisanales

Roseraie Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Ne manquez pas cette animation proposée par les Insolites Originales.

Au programme expositions artistiques, ateliers et démonstrations d’artisanat, visites guidées de la Roseraie. .

Roseraie Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 51 50 99 info@roseraie-saverne.fr

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English :

L’événement Les Arts côté Jardin expositions artistiques & artisanales Saverne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région