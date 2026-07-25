Informations pratiques

Curzay-sur-Vonne

Les ateliers collectifs Tiffany avec Laure Forêt, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers

6 Route de Sanxay Curzay-sur-Vonne Vienne

Tarif : 8 – 8 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

En famille ou entre amis, venez participer à la création d’une oeuvre collective en Tiffany avec Laure Forêt.

Inspirée d’une de ses oeuvres exposées au Musée, Laure guidera les participants sur différentes étapes de fabrication découpe des pièces de verre; ponçage; sertissage au ruban de cuivre et soudures.

L’oeuvre collective sera restituée le samedi 22 août à l’Atelier pour ensuite être présentée dans l’Exposition Tiffany d’aujourd’hui. .

6 Route de Sanxay Curzay-sur-Vonne 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 01 19 65

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English : Les ateliers collectifs Tiffany avec Laure Forêt, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers

L’événement Les ateliers collectifs Tiffany avec Laure Forêt, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers Curzay-sur-Vonne a été mis à jour le 2026-07-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne