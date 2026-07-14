Les Ateliers créatifs Aquarelle intuitive Stand Caravane Ker spered-krouiñ Gouarec
mardi 14 juillet 2026 · Stand Caravane Ker spered-krouiñ · Gouarec
Informations pratiques
Gouarec
Les Ateliers créatifs Aquarelle intuitive
Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Venez participer pour vivre l’aventure des ateliers créatifs, un univers coloré et amusant pour passer un bon moment, joyeux et conviviale.
L’atelier Aquarelle intuitive, est un moment hors du temps, proche de la nature.
Découverte et initiation à cette technique de peinture à base d’eau, de manière totalement intuitive, sans aucun modèle ni réflexion préalable. Avec une musique de fond et une carte totem pour se laisser libre court à son imagination, son intuition, ses émotions, bref sa puissance créative pure.
Inscription minimum 1 jour avant l’atelier.
– Atelier de 2h.
– 2 places minimum et 8/10 maximum par atelier.
– Le matériels y est fourni.
– A partir de 7 ans, ados et adultes.
Ateliers réalisé par Alizée
Org. Les merveilles Dali .
Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 46 13 84
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English :
L’événement Les Ateliers créatifs Aquarelle intuitive Gouarec a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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