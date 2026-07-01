Les Ateliers créatifs Tissage Attrape-rêves Stand Caravane Ker spered-krouiñ Gouarec

Informations pratiques

Gouarec

Les Ateliers créatifs Tissage Attrape-rêves

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Les Ateliers créatifs au Camping de Gouarec

Venez participer pour vivre l’aventure des ateliers créatifs, un univers coloré et amusant pour passer un bon moment, joyeux et conviviale.

L’atelier tissage, est réalisé a partir de matières upcyclés, récupérer et naturelle ( sureau ou bois, fil laine, breloques, tissus ..) pour confectionner un attrape rêves personnel, une technique ancienne et créative d’intentions. Etre à l’écouter de ses émotions et entreprendre un voyage immersif de la reine-née bricoleuse. Un atelier grand public pour tout âge, même en famille !

Inscription minimum 1 jour avant l’atelier.

– Atelier de 2h.

– 2 places minimum et 8/10 maximum par atelier.

– Le matériels y est fourni.

– A partir de 7 ans, ados et adultes.

Ateliers réalisés par Alizée

Org. Les Merveilles Dali .

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 46 13 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Ateliers créatifs Tissage Attrape-rêves Gouarec a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh