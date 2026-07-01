Les Ateliers créatifs Cyatonype Stand Caravane Ker spered-krouiñ Gouarec

Informations pratiques

Gouarec

Les Ateliers créatifs Cyatonype

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Les Ateliers créatifs au Camping de Gouarec

Venez participer pour vivre l’aventure des ateliers créatifs, un univers coloré et amusant pour passer un bon moment, joyeux et conviviale.

L’atelier Cyanotype est la découverte du procédé photographique monochrome négatif ancien, par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan. Grâce au soleil et ses rayons, on peut obtenir des variétés de créations ici végétales et plus pour un résultat au goût de chacun. (format A5, A4, marque pages, cartes postale).

Inscription minimum 1 jour avant l’atelier.

– Atelier de 2h.

– 2 places minimum et 8/10 maximum par atelier.

– Le matériels y est fourni.

– A partir de 7 ans, ados et adultes.

Ateliers réalisé par Alizée

Org. Les Merveilles Dali .

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 46 13 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Ateliers créatifs Cyatonype Gouarec a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh