Les Ateliers créatifs Aquarelles nature Stand Caravane Ker spered-krouiñ Gouarec
mercredi 8 juillet 2026 · Stand Caravane Ker spered-krouiñ · Gouarec
Informations pratiques
Gouarec
Les Ateliers créatifs Aquarelles nature
Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Les Ateliers créatifs au Camping de Gouarec
Venez participer pour vivre l’aventure des ateliers créatifs, un univers coloré et amusant pour passer un bon moment, joyeux et conviviale.
L’été commence avec l’atelier Aquarelle nature, un moment hors du temps, proche de la nature, pour y réaliser un souvenirs magique. Découverte et initiation a cette technique de peinture à base d’eau, apporte un temps de pause et de douceur dans nos vies bien chargée .
Inscription minimum 1 jour avant l’atelier.
– Atelier de 2h.
– 2 places minimum et 8/10 maximum par atelier.
– Le matériels y est fourni.
Ateliers réalisé par Alizée
Org. Les Merveilles Dali .
Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 46 13 84
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English :
L’événement Les Ateliers créatifs Aquarelles nature Gouarec a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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