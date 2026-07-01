Les Ateliers créatifs de la semaine Stand Caravane Ker spered-krouiñ Gouarec
lundi 27 juillet 2026 · Stand Caravane Ker spered-krouiñ · Gouarec
Informations pratiques
Gouarec
Les Ateliers créatifs de la semaine
Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-27
Les Ateliers créatifs au Camping de Gouarec
Venez participer pour vivre l’aventure des ateliers créatifs, un univers coloré et amusant pour passer un bon moment, joyeux et conviviale.
Lundi 27: Tissage Attrape rêves (14h30-16h30)
Mardi 28: Modelage en argile (10h-12h)
Mercredi 29 Scrapbooking Herbier nature (10h-12h)
Jeudi 30: Aquarelle intuitive (14h30-16h30)
Vendredi 31 Fleur en Origami (10h-12h)
Samedi 1er Cyanotype* (13h45-15h45)
*Cyanotype: sous réserve de la météo. Possibilité option autre activité, voir flyers.
Inscription minimum 1 jour avant l’atelier.
– Atelier de 2h.
– 2 places minimum et 8/10 maximum par atelier.
– Le matériels y est fourni.
– A partir de 7 ans, ados et adultes.
Ateliers réalisés par Alizée
Org. Les Merveilles Dali .
Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 46 13 84
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English :
L’événement Les Ateliers créatifs de la semaine Gouarec a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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