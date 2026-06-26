LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS BOUQUET DE PERLES MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel vendredi 28 août 2026.

Revel

LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS BOUQUET DE PERLES

MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 14:30:00

fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Faites place à la créativité de vos enfants !

L’été est arrivé ! L’équipe du musée vous invite à venir passer un après-midi au Musée du bois de Revel pour réaliser un atelier créatif.

Atelier de bouquet de perles le vendredi 28 août à 14h30 pour les enfants de 7 à 12 ans l’art de la patience sur un fil, les perles se succèdent, s’entremêlent pour devenir de délicates branches d’arbustes ou de fleurs.

Inscriptions et renseignements au par mail à contact@museedubois.com ou au 05.61.81.72.10.

Tarif 7€. 7 .

MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 72 10

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English :

Make room for your children’s creativity!

L’événement LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS BOUQUET DE PERLES Revel a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE