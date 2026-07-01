Les Ateliers créatifs Origami, il était une fois… Stand Caravane Ker spered-krouiñ Gouarec

Informations pratiques

Gouarec

Les Ateliers créatifs Origami, il était une fois…

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Les Ateliers créatifs au Camping de Gouarec

Venez participer pour vivre l’aventure des ateliers créatifs, un univers coloré et amusant pour passer un bon moment, joyeux et conviviale.

L’atelier Origami, est une méthode japonaise de pliage de papier. Venez découvrir la nature à travers la vie des animaux. Un voyage exotique tout en s’initiant, afin de réaliser plusieurs animaux des 4 mondes !

Inscription minimum 1 jour avant l’atelier.

– Atelier de 2h.

– 2 places minimum et 8/10 maximum par atelier.

– Le matériels y est fourni.

– A partir de 7 ans, ados et adultes.

Ateliers réalisé par Alizée

Org. Les Merveilles Dali .

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 46 13 84

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English :

L’événement Les Ateliers créatifs Origami, il était une fois… Gouarec a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh