Concert au jardin | Duo Harpe et hautbois Gouarec
Concert au jardin | Duo Harpe et hautbois Gouarec mardi 14 juillet 2026.
Gouarec
Concert au jardin | Duo Harpe et hautbois
Un Jardin en Ville Gouarec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Concert au jardin Un jardin en ville
Musiques anciennes et folklore
Viola de Galgoczy (chant, harpe celtique), Ulrich Steurer (hautbois, flûte à bec)
Dowland, Purcell, Caccini, folklore européen
Le jardin sera ouvert de 14h à 18h.
Org. Un Jardin en Ville, Jardin Remarquable .
Un Jardin en Ville Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert au jardin | Duo Harpe et hautbois Gouarec a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
À voir aussi à Gouarec (Côtes-d'Armor)
- Grand concours d’épouvantails Rue Nationale Gouarec 28 juin 2026
- Concert au jardin | Duo Andantino & amis Gouarec 5 juillet 2026
- Concert au jardin | Duo Andantino Gouarec 14 juillet 2026
- Concert au jardin | Duo Mandocello Gouarec 14 juillet 2026
- Concert au jardin | Folk Rock Duo Gouarec 19 juillet 2026