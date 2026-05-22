Gouarec

Concert au jardin | Duo Harpe et hautbois

Un Jardin en Ville Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Concert au jardin Un jardin en ville

Musiques anciennes et folklore

Viola de Galgoczy (chant, harpe celtique), Ulrich Steurer (hautbois, flûte à bec)

Dowland, Purcell, Caccini, folklore européen

Le jardin sera ouvert de 14h à 18h.

Org. Un Jardin en Ville, Jardin Remarquable .

Un Jardin en Ville Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert au jardin | Duo Harpe et hautbois Gouarec a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh