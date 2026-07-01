Jardin en ville, concert dans le jardin Gouarec Gouarec

Informations pratiques

Gouarec

Jardin en ville, concert dans le jardin

Gouarec 16 Rue au Lin Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Voici un occasion de découvrir un jardin remarquable et un Duo harpe et hautbois, un voyage musical entre musique ancienne et folklore européen.

Le duo allemand composé de Viola de Galgoczy (chant, harpe celtique) et Ulrich Steurer (hautbois, flûete à bec) interprétera un répertoire riche et inspiré. Au programme: des chansons de la Renaissance et du baroque mais aussi des airs issus du folklore européen. Ce concert mêtera arrangements originau et compositions personnelles, pour une expérience musicale à la fois sensible et intemporelle.

Org. Un Jardin en Ville .

Gouarec 16 Rue au Lin Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 23 16 38

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English :

L’événement Jardin en ville, concert dans le jardin Gouarec a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Kreiz Breizh