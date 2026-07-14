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AGENDA · Gouarec

A Dimanche sur le Canal Gouarec

dimanche 9 août 2026 · Gouarec

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Foirail de Gouarec
Ville
22570 Gouarec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Gouarec

A Dimanche sur le Canal

Foirail de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Le Cercle Celtique de Rostrenen et les Chants de marin des Souillés de Fond de Cale seront les clous de la fête A Dimanche sur le Canal et de nombreuses animations jalonneront la journée (voir affiche). Avec le soutien de la CCKB et de Gouarec.

Org. Gouarec Culture Loisirs   .

Foirail de Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 55 02 45 

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English :

L’événement A Dimanche sur le Canal Gouarec a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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