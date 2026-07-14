A Dimanche sur le Canal Gouarec
dimanche 9 août 2026 · Gouarec
Informations pratiques
Gouarec
A Dimanche sur le Canal
Foirail de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le Cercle Celtique de Rostrenen et les Chants de marin des Souillés de Fond de Cale seront les clous de la fête A Dimanche sur le Canal et de nombreuses animations jalonneront la journée (voir affiche). Avec le soutien de la CCKB et de Gouarec.
Org. Gouarec Culture Loisirs .
Foirail de Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 55 02 45
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English :
L’événement A Dimanche sur le Canal Gouarec a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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