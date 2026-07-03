Les Ateliers créatifs de la semaine Stand Caravane Ker spered-krouiñ Gouarec

Informations pratiques

Gouarec

Les Ateliers créatifs de la semaine

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-11

Les Ateliers créatifs au Camping de Gouarec

Venez participer pour vivre l’aventure des ateliers créatifs, un univers coloré et amusant pour passer un bon moment, joyeux et conviviale.

Mardi 11: Origami, il était une fois… (10h-12h)

Mercredi 12: Aquarelle nature (10h-12h)

Modelage en Argile (14h30-16h30)

Jeudi 13: Cyanotype* (14h30-16h30)

Vendredi 14: Scrapbooking- carnet de voyage (10h-12h)

Samedi 15: Création de bijoux (14h30-16h30)

*Cyanotype: sous réserve de la météo, possibilité de changer d’atelier, a voir sur le flyers planning.

Inscription minimum 1 jour avant l’atelier.

– Atelier de 2h.

– 2 places minimum et 8/10 maximum par atelier.

– Le matériels y est fourni.

– A partir de 7 ans, ados et adultes.

Ateliers réalisés par Alizée

Org. Les Merveilles Dali .

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 46 13 84

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English :

L’événement Les Ateliers créatifs de la semaine Gouarec a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Kreiz Breizh