Les Ateliers créatifs de la semaine Stand Caravane Ker spered-krouiñ Gouarec
mardi 11 août 2026 · Stand Caravane Ker spered-krouiñ · Gouarec
Informations pratiques
Gouarec
Les Ateliers créatifs de la semaine
Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-11
Les Ateliers créatifs au Camping de Gouarec
Venez participer pour vivre l’aventure des ateliers créatifs, un univers coloré et amusant pour passer un bon moment, joyeux et conviviale.
Mardi 11: Origami, il était une fois… (10h-12h)
Mercredi 12: Aquarelle nature (10h-12h)
Modelage en Argile (14h30-16h30)
Jeudi 13: Cyanotype* (14h30-16h30)
Vendredi 14: Scrapbooking- carnet de voyage (10h-12h)
Samedi 15: Création de bijoux (14h30-16h30)
*Cyanotype: sous réserve de la météo, possibilité de changer d’atelier, a voir sur le flyers planning.
Inscription minimum 1 jour avant l’atelier.
– Atelier de 2h.
– 2 places minimum et 8/10 maximum par atelier.
– Le matériels y est fourni.
– A partir de 7 ans, ados et adultes.
Ateliers réalisés par Alizée
Org. Les Merveilles Dali .
Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 46 13 84
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English :
L’événement Les Ateliers créatifs de la semaine Gouarec a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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