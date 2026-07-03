Les Ateliers créatifs de la semaine Stand Caravane Ker spered-krouiñ Gouarec

Informations pratiques

Gouarec

Les Ateliers créatifs de la semaine

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-17

Les Ateliers créatifs au Camping de Gouarec

Venez participer pour vivre l’aventure des ateliers créatifs, un univers coloré et amusant pour passer un bon moment, joyeux et conviviale.

Lundi 17: Aquarelle intuitive (14h30-16h30)

Mardi 18: Modelage en Argile (14h30-16h30)

Mercredi 19: Cyanotype* (10h12h)

Fleurs en Origami (14h30-16h30)

Jeudi 20: Tissage Attrape-rêves (10h12h)

Vendredi 21: Création de bijoux (14h30-16h30)

Samedi 22: Scrapbooking Herbier nature (10h12h)

*Cyanotype: sous réserve de la météo, possibilité option atelier différent, voir flyer planning.

Inscription minimum 1 jour avant l’atelier.

– Atelier de 2h.

– 2 places minimum et 8/10 maximum par atelier.

– Le matériels y est fourni.

– A partir de 7 ans, ados et adultes.

Ateliers réalisés par Alizée

Org. Les Merveilles Dali .

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 46 13 84

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English :

L’événement Les Ateliers créatifs de la semaine Gouarec a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Kreiz Breizh