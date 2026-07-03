Les Ateliers créatifs de la semaine Stand Caravane Ker spered-krouiñ Gouarec
lundi 17 août 2026 · Stand Caravane Ker spered-krouiñ · Gouarec
Informations pratiques
Gouarec
Les Ateliers créatifs de la semaine
Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-17
Les Ateliers créatifs au Camping de Gouarec
Venez participer pour vivre l’aventure des ateliers créatifs, un univers coloré et amusant pour passer un bon moment, joyeux et conviviale.
Lundi 17: Aquarelle intuitive (14h30-16h30)
Mardi 18: Modelage en Argile (14h30-16h30)
Mercredi 19: Cyanotype* (10h12h)
Fleurs en Origami (14h30-16h30)
Jeudi 20: Tissage Attrape-rêves (10h12h)
Vendredi 21: Création de bijoux (14h30-16h30)
Samedi 22: Scrapbooking Herbier nature (10h12h)
*Cyanotype: sous réserve de la météo, possibilité option atelier différent, voir flyer planning.
Inscription minimum 1 jour avant l’atelier.
– Atelier de 2h.
– 2 places minimum et 8/10 maximum par atelier.
– Le matériels y est fourni.
– A partir de 7 ans, ados et adultes.
Ateliers réalisés par Alizée
Org. Les Merveilles Dali .
Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 46 13 84
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English :
L’événement Les Ateliers créatifs de la semaine Gouarec a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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