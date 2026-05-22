Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert au jardin | Duo Mandocello Gouarec

Concert au jardin | Duo Mandocello Gouarec mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Un Jardin en Ville

Ville : 22570 Gouarec

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

Gouarec

Concert au jardin | Duo Mandocello

Un Jardin en Ville Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Concert au jardin Un jardin en ville
Cordes en dialogue
Sébastien Ferry (mandoline), Graham Summersgill (violoncelle)
Scarlatti, Vivaldi, Beethoven

Le jardin sera ouvert de 14h à 18h.

Org. Un Jardin en Ville, Jardin Remarquable   .

Un Jardin en Ville Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert au jardin | Duo Mandocello Gouarec a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

À voir aussi à Gouarec (Côtes-d'Armor)