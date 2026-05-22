Concert au jardin | Duo Mandocello Gouarec
Concert au jardin | Duo Mandocello Gouarec mardi 14 juillet 2026.
Gouarec
Concert au jardin | Duo Mandocello
Un Jardin en Ville Gouarec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Concert au jardin Un jardin en ville
Cordes en dialogue
Sébastien Ferry (mandoline), Graham Summersgill (violoncelle)
Scarlatti, Vivaldi, Beethoven
Le jardin sera ouvert de 14h à 18h.
Org. Un Jardin en Ville, Jardin Remarquable .
Un Jardin en Ville Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Concert au jardin | Duo Mandocello Gouarec a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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