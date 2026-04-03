Les Ateliers d’Angèle Saint-Rémy
Les Ateliers d’Angèle Saint-Rémy vendredi 3 avril 2026.
Saint-Rémy
Les Ateliers d’Angèle
Route de Caen Saint-Rémy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 14:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-13 2026-04-27 2026-05-13 2026-05-17
Les Ateliers d’Angèle
Il est urgent pour vous de faire la connaissance d’Angèle ! Elle est la toute nouvelle recrue de la Forge où elle effectue un service civique. Comme elle est trop sympa, elle va de temps en temps venir aux Fosses d’Enfer pour y animer de chouettes ateliers
Mercredi 13 mai (10h–12h) visite de l’exposition + atelier créatif sur les oiseaux
Mercredi 13 mai (14h–17h) création de stickers oiseaux pour fenêtres
Mercredi 27 mai (10h–12h) Création d’une carte florale à offrir
Mercredi 27 mai (14h–17h) Création d’un panneau Bienvenue à St Remy plein air
Mercredi 3 juin (10h–12h) Atelier Fleurs en perles à repasser
Mercredi 3 juin (14h–17h) Atelier créatif de guirlandes de fleurs.
Mercredi 17 juin (10h–12h) Création d’un porte-clé
Mercredi 17 juin (14h–17h) Atelier fabrication d’un instrument de musique en matériaux recyclé
C’est gratuit et ouvert à tou·te·s. .
Route de Caen Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 14 11
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Les Ateliers d’Angèle
L’événement Les Ateliers d’Angèle Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Suisse Normande
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