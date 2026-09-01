Les ateliers de Cucina e Piacere Cucina e Piacere Besançon

Informations pratiques

Besançon

Les ateliers de Cucina e Piacere

Cucina e Piacere 4T Faubourg Rivotte Besançon Doubs

Tarif : 70 – 70 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Les ateliers Cucina e Piacere proposent une immersion de deux heures dans l’art culinaire transalpin, axée sur la pratique et la transmission de savoir-faire traditionnels.

Chaque session explore une thématique spécifique, telle que la confection de pâtes fraîches, de gnocchis, de focaccias ou d’arancinis.

Sous la supervision d’un chef professionnel, les élèves apprennent à maîtriser les gestes techniques et utilisent des produits directement importés d’Italie pour réaliser leur plat de A à Z.

L’atelier inclut des astuces de pro et une dégustation surprise offerte par le chef. À l’issue de la séance, chaque participant repart avec sa création culinaire prête à être savourée. .

Cucina e Piacere 4T Faubourg Rivotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 82 66 66 ifabiano@cucina-e-piacere.com

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English : Les ateliers de Cucina e Piacere

L’événement Les ateliers de Cucina e Piacere Besançon a été mis à jour le 2026-04-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON