Les ateliers de Cucina e Piacere Cucina e Piacere Besançon
samedi 19 septembre 2026 · Cucina e Piacere · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Les ateliers de Cucina e Piacere
Cucina e Piacere 4T Faubourg Rivotte Besançon Doubs
Tarif : 70 – 70 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Les ateliers Cucina e Piacere proposent une immersion de deux heures dans l’art culinaire transalpin, axée sur la pratique et la transmission de savoir-faire traditionnels.
Chaque session explore une thématique spécifique, telle que la confection de pâtes fraîches, de gnocchis, de focaccias ou d’arancinis.
Sous la supervision d’un chef professionnel, les élèves apprennent à maîtriser les gestes techniques et utilisent des produits directement importés d’Italie pour réaliser leur plat de A à Z.
L’atelier inclut des astuces de pro et une dégustation surprise offerte par le chef. À l’issue de la séance, chaque participant repart avec sa création culinaire prête à être savourée. .
Cucina e Piacere 4T Faubourg Rivotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 82 66 66 ifabiano@cucina-e-piacere.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les ateliers de Cucina e Piacere
L’événement Les ateliers de Cucina e Piacere Besançon a été mis à jour le 2026-04-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Randonnée Photo une expérience guidée du regard hotel de ville Besançon 10 septembre 2026
- Besançon sous toutes ses notes ! Circuit La La La Théâtre Ledoux Besançon 10 septembre 2026
- Les cours de Cucina e Piacere Cucina e Piacere Besançon 10 septembre 2026
- 79e Festival de musique de Besançon Besançon 11 septembre 2026
- Water Music Besançon 11 septembre 2026