Les Ateliers de la mine Café Réparation Lavaveix-les-Mines
Les Ateliers de la mine Café Réparation Lavaveix-les-Mines samedi 13 juin 2026.
Lavaveix-les-Mines
Les Ateliers de la mine Café Réparation
2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-27
Seulement sur inscription !
Venez apprendre à réparer vos objets et à leur donner une seconde vie avec Jérôme de Saxo, Vélo & Co. De l’instrument de musique, à votre lampe de chevet en passant par un vélo ! il sait tout faire ou presque ! .
2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 17 02 accueil@lesateliersdelamine.tl
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English : Les Ateliers de la mine Café Réparation
L’événement Les Ateliers de la mine Café Réparation Lavaveix-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-04 par Marche et Combraille en Aquitaine