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Les Ateliers de la mine Soirée jeux Lavaveix-les-Mines

Les Ateliers de la mine Soirée jeux Lavaveix-les-Mines

Les Ateliers de la mine Soirée jeux Lavaveix-les-Mines vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 2 Allée de la mine

Ville : 23150 Lavaveix-les-Mines

Département : Creuse

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Lavaveix-les-Mines

Les Ateliers de la mine Soirée jeux

2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

SOIRÉE JEUX

Venez partager un moment convivial autour de vos jeux préférés.
Découvrez en aussi de nouveaux!   .

2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 24 52 73  animation@lesateliersdelamine.tl

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English : Les Ateliers de la mine Soirée jeux

L’événement Les Ateliers de la mine Soirée jeux Lavaveix-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-04 par Marche et Combraille en Aquitaine

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