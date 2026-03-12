Les ateliers de Lait’Z’Arts Filage de laine Le Mazeau
Les ateliers de Lait’Z’Arts Filage de laine Le Mazeau samedi 4 avril 2026.
Les ateliers de Lait’Z’Arts Filage de laine
68 Chemin de l’Ancienne Laiterie Le Mazeau Vendée
Tarif : 59 – 59 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04 2026-05-09 2026-06-06
Ateliers adultes et enfants auprès de nos artisans en résidence
L’association Maz’Arts vous propose de découvrir le travail des artisans installés à Lait’Z’Arts au Mazeau, boutique expo d’artisans des métiers d’art et d’artistes. Les matières premières et les outils sont fournis. Chaque participant repart avec sa création.
Ateliers d’initiation le 4 avril et le 6 juin 29€
Atelier de perfectionnement le 9 mai 59€
Renseignements et inscriptions 06 12 03 81 89 ou mazarts.asso@gmail.com .
68 Chemin de l’Ancienne Laiterie Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 03 81 89
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English :
Adult and children’s workshops with our artisans in residence
L’événement Les ateliers de Lait’Z’Arts Filage de laine Le Mazeau a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin