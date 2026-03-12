Les ateliers de Lait’Z’Arts Filage de laine

68 Chemin de l’Ancienne Laiterie Le Mazeau Vendée

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-09 2026-06-06

Ateliers adultes et enfants auprès de nos artisans en résidence

L’association Maz’Arts vous propose de découvrir le travail des artisans installés à Lait’Z’Arts au Mazeau, boutique expo d’artisans des métiers d’art et d’artistes. Les matières premières et les outils sont fournis. Chaque participant repart avec sa création.

Ateliers d’initiation le 4 avril et le 6 juin 29€

Atelier de perfectionnement le 9 mai 59€

Renseignements et inscriptions 06 12 03 81 89 ou mazarts.asso@gmail.com .

68 Chemin de l’Ancienne Laiterie Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 03 81 89

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English :

Adult and children’s workshops with our artisans in residence

L’événement Les ateliers de Lait’Z’Arts Filage de laine Le Mazeau a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin