Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Patchwork Maison Aliénor Belin-Béliet
Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Patchwork Maison Aliénor Belin-Béliet samedi 6 juin 2026.
Belin-Béliet
Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Patchwork
Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’INTER’VAL
Le Centre socio-culturel intercommunal du Val de l’Eyre, L’Inter’Val, vous propose un atelier de loisirs créatifs autour du patchwork.
Un moment chaleureux pour échanger, découvrir ou approfondir cette technique de couture tout en partageant un temps convivial entre habitants. Débutants ou passionnés, chacun y trouvera sa place dans une ambiance détendue et bienveillante, accompagnée par l’équipe du centre.
Apportez votre bonne humeur et laissez parler votre créativité !
06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr .
Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Patchwork
L’événement Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Patchwork Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Val de l’Eyre
À voir aussi à Belin-Béliet (Gironde)
- Le Football Club de Belin-Beliet fêtes ses 80 ans Belin-Béliet 29 mai 2026
- Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé) Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet 29 mai 2026
- Les ateliers de l’Inter’Val Conversation en anglais Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet 1 juin 2026
- Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’un gîte à insectes (Parent/Grand-parent Enfant) Outhilthèque Belin-Béliet 3 juin 2026
- Les ateliers de l’Outilthèque atelier mosaïque Outhilthèque Belin-Béliet 5 juin 2026