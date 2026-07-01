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AGENDA · Tourouvre au Perche

Les ateliers des couleurs Tourouvre au Perche

vendredi 31 juillet 2026 · Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Atelier Couleur, 21 Rue du 13 Août 1944
Ville
61190 Tourouvre au Perche
Département
Orne
Tarif

Tourouvre au Perche

Les ateliers des couleurs

Atelier Couleur, 21 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 11:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

L’Atelier Couleur vous propose des ateliers créatifs variés pour petits et grands à Tourouvre. Dessin, modelage, collage, mosaïque, papier, carnet créatif… chacun y trouvera une activité pour découvrir, apprendre et créer.
25 juillet à 11h, avec Suzanne Création de mini carnet créatif pour enfant (1h). Tarif 15€
25 juillet 16h30, avec Valérie Initiation à la radiesthésie pour adulte (1h). Tarif 10€
31 juillet à 11h, avec Nathalie Initiation découpe de fleurs en papier, à partir de 8 ans (45min). Tarif 15€   .

Atelier Couleur, 21 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie  

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English : Les ateliers des couleurs

L’événement Les ateliers des couleurs Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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