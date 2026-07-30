Les ateliers des couleurs Tourouvre au Perche
vendredi 4 septembre 2026 · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Tourouvre au Perche
Les ateliers des couleurs
Atelier Couleur, 21 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 14:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04 2026-09-11 2026-09-12
L’Atelier Couleur vous propose des ateliers créatifs variés pour petits et grands à Tourouvre. Dessin, modelage, collage, mosaïque, papier, carnet créatif… chacun y trouvera une activité pour découvrir, apprendre et créer.
4 et 11 septembre à 14h, avec Lucile: Initiation au modelage, cuisson d’une création comprise, à partir de 8 ans (2h).
Tarif 50€. Sous réserve de 2 inscriptions.
12 septembre à 15h30, avec Suzanne: Initiation au carnet créatif pour ado et adulte (1h). Tarif 15€.
Atelier Couleur, 21 rue du 13 août 1944. .
Atelier Couleur, 21 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie
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English : Les ateliers des couleurs
L’événement Les ateliers des couleurs Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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