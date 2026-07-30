Informations pratiques

Tourouvre au Perche

Les ateliers des couleurs

Atelier Couleur, 21 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 14:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-11 2026-09-12

L’Atelier Couleur vous propose des ateliers créatifs variés pour petits et grands à Tourouvre. Dessin, modelage, collage, mosaïque, papier, carnet créatif… chacun y trouvera une activité pour découvrir, apprendre et créer.

4 et 11 septembre à 14h, avec Lucile: Initiation au modelage, cuisson d’une création comprise, à partir de 8 ans (2h).

Tarif 50€. Sous réserve de 2 inscriptions.

12 septembre à 15h30, avec Suzanne: Initiation au carnet créatif pour ado et adulte (1h). Tarif 15€.

Atelier Couleur, 21 rue du 13 août 1944. .

Atelier Couleur, 21 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

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English : Les ateliers des couleurs

L’événement Les ateliers des couleurs Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche