Les ateliers des enfants Poichoir sur toile Ma Touch’Déco Saint-Junien
mercredi 12 août 2026 · Ma Touch'Déco · Saint-Junien
Informations pratiques
Saint-Junien
Les ateliers des enfants Poichoir sur toile
Ma Touch’Déco 6 Place Auguste Roche Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-19 11:00:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Laissez libre cours à l’imagination de vos enfants avec un atelier créatif proposé par Ma Touch’Déco à Saint-Junien. Accompagnés d’un adulte, les jeunes artistes découvrent la technique du pochoir sur toile et réalisent une création personnalisée qu’ils seront fiers de rapporter à la maison. Dans une ambiance conviviale, chacun s’initie aux gestes de la décoration tout en partageant un agréable moment de complicité. Cet atelier est idéal pour développer la créativité, s’amuser et repartir avec une œuvre unique. Les places étant limitées, la réservation est obligatoire afin de garantir un accueil dans les meilleures conditions. .
Ma Touch’Déco 6 Place Auguste Roche Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 44 13 44
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English : Les ateliers des enfants Poichoir sur toile
L’événement Les ateliers des enfants Poichoir sur toile Saint-Junien a été mis à jour le 2026-07-22 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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