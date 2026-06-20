Les ateliers des enfants Poichoir sur toile Ma Touch’Déco Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Les ateliers des enfants Poichoir sur toile

Ma Touch’Déco 6 Place Auguste Roche Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:30:00

fin : 2026-08-19 11:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Laissez libre cours à l’imagination de vos enfants avec un atelier créatif proposé par Ma Touch’Déco à Saint-Junien. Accompagnés d’un adulte, les jeunes artistes découvrent la technique du pochoir sur toile et réalisent une création personnalisée qu’ils seront fiers de rapporter à la maison. Dans une ambiance conviviale, chacun s’initie aux gestes de la décoration tout en partageant un agréable moment de complicité. Cet atelier est idéal pour développer la créativité, s’amuser et repartir avec une œuvre unique. Les places étant limitées, la réservation est obligatoire afin de garantir un accueil dans les meilleures conditions. .

Ma Touch’Déco 6 Place Auguste Roche Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 44 13 44

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English : Les ateliers des enfants Poichoir sur toile

L’événement Les ateliers des enfants Poichoir sur toile Saint-Junien a été mis à jour le 2026-07-22 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin