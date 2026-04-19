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Les ateliers d’été Andernos-les-Bains

Les ateliers d’été Andernos-les-Bains

Les ateliers d’été Andernos-les-Bains vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : 46 Avenue des Colonies

Ville : 33510 Andernos-les-Bains

Département : Gironde

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Andernos-les-Bains

Les ateliers d’été

46 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Chandernos propose des ateliers vocaux afin de travailler la respiration, des techniques vocales, le placement de la voix.
Public aultes et adolescents.   .

46 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine   chandernos33@gmail.com

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English : Les ateliers d’été

L’événement Les ateliers d’été Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Andernos-les-Bains

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