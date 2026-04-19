Les ateliers d’été Andernos-les-Bains
Les ateliers d’été Andernos-les-Bains vendredi 10 juillet 2026.
Andernos-les-Bains
Les ateliers d’été
46 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Chandernos propose des ateliers vocaux afin de travailler la respiration, des techniques vocales, le placement de la voix.
Public aultes et adolescents. .
46 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine chandernos33@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les ateliers d’été
L’événement Les ateliers d’été Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Andernos-les-Bains
À voir aussi à Andernos-les-Bains (Gironde)
- Ateliers Café mémoire Centre Administratif Andernos-les-Bains 20 avril 2026
- Jeux de société en famille ! Salle de réunion Andernos-les-Bains 21 avril 2026
- Atelier Vitalité Centre Administratif Andernos-les-Bains 22 avril 2026
- Rencontre littéraire avec Marius Degardin Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains 23 avril 2026
- Macéra Compagnie Pyramid Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains 24 avril 2026