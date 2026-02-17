Les ateliers d’Izand’Art Céramique Illustration sur coupelle Izand’Art Vernon

Les ateliers d’Izand’Art Céramique Illustration sur coupelle

Envie de mettre la main à la pâte et de créer un objet unique qui vous ressemble ? Rejoignez-nous pour un atelier exclusif de travail d’illustration aux engobes sur grès blanc avec la talentueuse artiste Boutd’elle !

Au programme

-Apprenez à illustrer et personnaliser votre propre coupelle en céramique.

– L’atelier comprend la cuisson et l’émaillage alimentaire de votre création.

Votre chef-d’œuvre sera disponible sous 15 jours, prêt à être utilisé ! .

Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 22 84 32 contact@izandart.fr

