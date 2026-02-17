Les ateliers d’Izand’Art Céramique Illustration sur coupelle Izand’Art Vernon
Les ateliers d’Izand’Art Céramique Illustration sur coupelle
Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon Eure
Début : 2026-03-11 09:30:00
fin : 2026-03-11 11:00:00
2026-03-11
Envie de mettre la main à la pâte et de créer un objet unique qui vous ressemble ? Rejoignez-nous pour un atelier exclusif de travail d’illustration aux engobes sur grès blanc avec la talentueuse artiste Boutd’elle !
Au programme
-Apprenez à illustrer et personnaliser votre propre coupelle en céramique.
– L’atelier comprend la cuisson et l’émaillage alimentaire de votre création.
Votre chef-d’œuvre sera disponible sous 15 jours, prêt à être utilisé ! .
Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 22 84 32 contact@izandart.fr
