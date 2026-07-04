Les ateliers du Château de Gizeux Gizeux
samedi 4 juillet 2026 · Gizeux
Informations pratiques
Gizeux
Les ateliers du Château de Gizeux
Le Château Gizeux Indre-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
4.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-11-02
Date(s) :
2026-07-04 2026-10-17
Découvrir l’Histoire autrement et apprendre en s’amusant !
Découvrir l’Histoire autrement et apprendre en s’amusant !
Pendant les vacances scolaires (Pâques, été et toussaint), des ateliers thématiques sont proposés tous les jours aux enfants, pour découvrir Gizeux autrement.
Du mardi au vendredi, un atelier à 11h (L’Ecole des Mousquetaires) et un atelier à 16h, variable selon les jours
– le mardi, conte et goûter
– mercredi et jeudi, atelier four à pain
– vendredi, atelier blason
Le samedi, le dimanche et le lundi, un atelier à 16h (L’Ecole des Mousquetaires)
Réservation recommandée. Les ateliers sont réalisés uniquement en français. 4.5 .
Le Château Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18 info@chateaudegizeux.com
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English :
Discover history in a different way and have fun while learning!
L’événement Les ateliers du Château de Gizeux Gizeux a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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