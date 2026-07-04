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AGENDA · Gizeux

Les ateliers du Château de Gizeux Gizeux

samedi 4 juillet 2026 · Gizeux

Les ateliers du Château de Gizeux Gizeux

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Adresse
Le Château
Ville
37340 Gizeux
Département
Indre-et-Loire
Tarif
4.5 4.5 4.5 Tarif enfant

Gizeux

Les ateliers du Château de Gizeux

Le Château Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
4.5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-11-02

Date(s) :
2026-07-04 2026-10-17

Découvrir l’Histoire autrement et apprendre en s’amusant !
Découvrir l’Histoire autrement et apprendre en s’amusant !
Pendant les vacances scolaires (Pâques, été et toussaint), des ateliers thématiques sont proposés tous les jours aux enfants, pour découvrir Gizeux autrement.

Du mardi au vendredi, un atelier à 11h (L’Ecole des Mousquetaires) et un atelier à 16h, variable selon les jours
– le mardi, conte et goûter
– mercredi et jeudi, atelier four à pain
– vendredi, atelier blason
Le samedi, le dimanche et le lundi, un atelier à 16h (L’Ecole des Mousquetaires)
Réservation recommandée. Les ateliers sont réalisés uniquement en français. 4.5  .

Le Château Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18  info@chateaudegizeux.com

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English :

Discover history in a different way and have fun while learning!

L’événement Les ateliers du Château de Gizeux Gizeux a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

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