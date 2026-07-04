Informations pratiques

Gizeux

Les ateliers du Château de Gizeux

Le Château Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

4.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-11-02

Date(s) :

2026-07-04 2026-10-17

Découvrir l’Histoire autrement et apprendre en s’amusant !

Découvrir l’Histoire autrement et apprendre en s’amusant !

Pendant les vacances scolaires (Pâques, été et toussaint), des ateliers thématiques sont proposés tous les jours aux enfants, pour découvrir Gizeux autrement.

Du mardi au vendredi, un atelier à 11h (L’Ecole des Mousquetaires) et un atelier à 16h, variable selon les jours

– le mardi, conte et goûter

– mercredi et jeudi, atelier four à pain

– vendredi, atelier blason

Le samedi, le dimanche et le lundi, un atelier à 16h (L’Ecole des Mousquetaires)

Réservation recommandée. Les ateliers sont réalisés uniquement en français. 4.5 .

Le Château Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18 info@chateaudegizeux.com

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English :

Discover history in a different way and have fun while learning!

L’événement Les ateliers du Château de Gizeux Gizeux a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE