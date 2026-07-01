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AGENDA · Brenoux

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SPARTPHONE ET TABLETTE Brenoux

mardi 28 juillet 2026 · Brenoux

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SPARTPHONE ET TABLETTE Brenoux

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Adresse
salle des fêtes
Ville
48000 Brenoux
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Demi-journée

Brenoux

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SPARTPHONE ET TABLETTE

salle des fêtes Brenoux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11

Ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère
Mardi 28 juillet de 10h à 12h prise en main et internet et de 14h à 16h les applications
Jeudi 30 juillet de 14h à 16h les emails
Mardi 4 août de 14h à 16h achats en ligne
Jeudi 6 août de 14h à 16h démarches administratives
Mardi 11 août de 14h à 16h sécurité et risques
Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère. Rendez-vous
Mardi 28 juillet de 10h à 12h prise en main et internet et de 14h à 16h les applications
Jeudi 30 juillet de 14h à 16h les emails
Mardi 4 août de 14h à 16h achats en ligne
Jeudi 6 août de 14h à 16h démarches administratives
Mardi 11 août de 14h à 16h sécurité et risques

Inscription obligatoire. Durée des ateliers 2h. Gratuit   .

salle des fêtes Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 08 08 16 98  jdutron@ccmontlozere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer Digital Workshops, presented by the Mont Lozère Community of Communes:
Tuesday, July 28, from 10 a.m. to 12 p.m.: Getting Started with the Internet, and from 2 p.m. to 4 p.m.: Apps
Thursday, July 30, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: email
Tuesday, August 4, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: online shopping
Thursday, August 6, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: administrative procedures
Tuesday, August 11, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: safety and risks

L’événement LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SPARTPHONE ET TABLETTE Brenoux a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere

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