Informations pratiques

Brenoux

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SPARTPHONE ET TABLETTE

salle des fêtes Brenoux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11

Ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère

Mardi 28 juillet de 10h à 12h prise en main et internet et de 14h à 16h les applications

Jeudi 30 juillet de 14h à 16h les emails

Mardi 4 août de 14h à 16h achats en ligne

Jeudi 6 août de 14h à 16h démarches administratives

Mardi 11 août de 14h à 16h sécurité et risques

Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère. Rendez-vous

Mardi 28 juillet de 10h à 12h prise en main et internet et de 14h à 16h les applications

Jeudi 30 juillet de 14h à 16h les emails

Mardi 4 août de 14h à 16h achats en ligne

Jeudi 6 août de 14h à 16h démarches administratives

Mardi 11 août de 14h à 16h sécurité et risques

Inscription obligatoire. Durée des ateliers 2h. Gratuit .

salle des fêtes Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 08 08 16 98 jdutron@ccmontlozere.fr

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English :

Summer Digital Workshops, presented by the Mont Lozère Community of Communes:

Tuesday, July 28, from 10 a.m. to 12 p.m.: Getting Started with the Internet, and from 2 p.m. to 4 p.m.: Apps

Thursday, July 30, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: email

Tuesday, August 4, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: online shopping

Thursday, August 6, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: administrative procedures

Tuesday, August 11, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: safety and risks

L’événement LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SPARTPHONE ET TABLETTE Brenoux a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere