LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SPARTPHONE ET TABLETTE Brenoux
mardi 28 juillet 2026 · Brenoux
Informations pratiques
Brenoux
LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SPARTPHONE ET TABLETTE
salle des fêtes Brenoux Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11
Ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère
Mardi 28 juillet de 10h à 12h prise en main et internet et de 14h à 16h les applications
Jeudi 30 juillet de 14h à 16h les emails
Mardi 4 août de 14h à 16h achats en ligne
Jeudi 6 août de 14h à 16h démarches administratives
Mardi 11 août de 14h à 16h sécurité et risques
Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère. Rendez-vous
Mardi 28 juillet de 10h à 12h prise en main et internet et de 14h à 16h les applications
Jeudi 30 juillet de 14h à 16h les emails
Mardi 4 août de 14h à 16h achats en ligne
Jeudi 6 août de 14h à 16h démarches administratives
Mardi 11 août de 14h à 16h sécurité et risques
Inscription obligatoire. Durée des ateliers 2h. Gratuit .
salle des fêtes Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 08 08 16 98 jdutron@ccmontlozere.fr
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English :
Summer Digital Workshops, presented by the Mont Lozère Community of Communes:
Tuesday, July 28, from 10 a.m. to 12 p.m.: Getting Started with the Internet, and from 2 p.m. to 4 p.m.: Apps
Thursday, July 30, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: email
Tuesday, August 4, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: online shopping
Thursday, August 6, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: administrative procedures
Tuesday, August 11, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: safety and risks
L’événement LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SPARTPHONE ET TABLETTE Brenoux a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere
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