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Les ateliers du Salon numérique, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

jeudi 17 décembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Les ateliers du Salon numérique, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 quai la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Les ateliers du Salon numérique Jeudi 17 décembre, 10h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-17T10:00:00+01:00 – 2026-12-17T11:30:00+01:00
Fin : 2026-12-17T10:00:00+01:00 – 2026-12-17T11:30:00+01:00

Organiser ses fichiers et dossiers sur ordinateur. Initiation en groupe.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 95 95 »}]
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