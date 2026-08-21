Les ateliers du Salon numérique, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Les ateliers du Salon numérique Jeudi 17 décembre, 10h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-17T10:00:00+01:00 – 2026-12-17T11:30:00+01:00

Fin : 2026-12-17T10:00:00+01:00 – 2026-12-17T11:30:00+01:00

Organiser ses fichiers et dossiers sur ordinateur. Initiation en groupe.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 95 95 »}]

Organiser ses fichiers et dossiers sur ordinateur. Initiation en groupe.