AGENDA · Nantes
Les ateliers du Salon numérique, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
jeudi 17 décembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Les ateliers du Salon numérique Jeudi 17 décembre, 10h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-17T10:00:00+01:00 – 2026-12-17T11:30:00+01:00
Fin : 2026-12-17T10:00:00+01:00 – 2026-12-17T11:30:00+01:00
Organiser ses fichiers et dossiers sur ordinateur. Initiation en groupe.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 95 95 »}]
Organiser ses fichiers et dossiers sur ordinateur. Initiation en groupe.
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