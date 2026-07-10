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Les ateliers du West Tour – Ateliers percussions Nantes Centre et Quartiers Nantes

mercredi 22 juillet 2026 · Nantes Centre et Quartiers · Nantes

Les ateliers du West Tour – Ateliers percussions Nantes Centre et Quartiers Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Nantes Centre et Quartiers
Adresse
.
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 14:30 –
Gratuit : oui  Tout public 

Tout au long de la saison, des ateliers gratuits de percussions investissent plusieurs quartiers pour faire découvrir les rythmes et le plaisir de jouer ensemble. Que vous soyez débutant ou simplement curieux, venez partager un moment convivial et musical dans différents quartiers à l’occasion du West Tour.Rendez-vous :-Le 22 juillet au centre socioculturel de Bellevue-Le 23 juillet à la maison de quartier du Breil-Le 27 juillet au centre socioculturel des Bourderies

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000


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