Les ateliers du West Tour – Ateliers percussions Nantes Centre et Quartiers Nantes
mercredi 22 juillet 2026 · Nantes Centre et Quartiers · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 14:30 –
Gratuit : oui Tout public
Tout au long de la saison, des ateliers gratuits de percussions investissent plusieurs quartiers pour faire découvrir les rythmes et le plaisir de jouer ensemble. Que vous soyez débutant ou simplement curieux, venez partager un moment convivial et musical dans différents quartiers à l’occasion du West Tour.Rendez-vous :-Le 22 juillet au centre socioculturel de Bellevue-Le 23 juillet à la maison de quartier du Breil-Le 27 juillet au centre socioculturel des Bourderies
Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000
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