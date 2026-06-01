Les ateliers famille de la Maison du Piage Fajoles
Les ateliers famille de la Maison du Piage Fajoles mercredi 24 juin 2026.
Fajoles
Les ateliers famille de la Maison du Piage
Le bourg Fajoles Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-08-15 12:00:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Tous les matins, du Mercredi au Samedi, en plus de la visite accompagnée par un animateur culturel, La Maison du Piage propose des ateliers ludiques sur différentes thématiques liées à la Préhistoire
Tous les matins, du Mercredi au Samedi, en plus de la visite accompagnée par un animateur culturel, La Maison du Piage propose des ateliers ludiques sur différentes thématiques liées à la Préhistoire. Sur inscription.
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Le bourg Fajoles 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 36 contact@maisondupiage.fr
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English :
Every morning, Wednesday through Saturday, in addition to guided tours led by a cultural guide, La Maison du Piage offers fun workshops on various topics related to prehistory.
L’événement Les ateliers famille de la Maison du Piage Fajoles a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Gourdon
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