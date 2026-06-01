Les ateliers famille de la Maison du Piage Fajoles mercredi 24 juin 2026.

Fajoles

Les ateliers famille de la Maison du Piage

Le bourg Fajoles Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-08-15 12:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Tous les matins, du Mercredi au Samedi, en plus de la visite accompagnée par un animateur culturel, La Maison du Piage propose des ateliers ludiques sur différentes thématiques liées à la Préhistoire

Tous les matins, du Mercredi au Samedi, en plus de la visite accompagnée par un animateur culturel, La Maison du Piage propose des ateliers ludiques sur différentes thématiques liées à la Préhistoire. Sur inscription.

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Le bourg Fajoles 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 36 contact@maisondupiage.fr

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English :

Every morning, Wednesday through Saturday, in addition to guided tours led by a cultural guide, La Maison du Piage offers fun workshops on various topics related to prehistory.

L’événement Les ateliers famille de la Maison du Piage Fajoles a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Gourdon