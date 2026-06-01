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Les ateliers famille de la Maison du Piage Fajoles

Les ateliers famille de la Maison du Piage Fajoles

Les ateliers famille de la Maison du Piage Fajoles mercredi 24 juin 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 46300 Fajoles

Département : Lot

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 Général

Fajoles

Les ateliers famille de la Maison du Piage

Le bourg Fajoles Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-08-15 12:00:00

Date(s) :
2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Tous les matins, du Mercredi au Samedi, en plus de la visite accompagnée par un animateur culturel, La Maison du Piage propose des ateliers ludiques sur différentes thématiques liées à la Préhistoire

Tous les matins, du Mercredi au Samedi, en plus de la visite accompagnée par un animateur culturel, La Maison du Piage propose des ateliers ludiques sur différentes thématiques liées à la Préhistoire. Sur inscription.

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Le bourg Fajoles 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 36  contact@maisondupiage.fr

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English :

Every morning, Wednesday through Saturday, in addition to guided tours led by a cultural guide, La Maison du Piage offers fun workshops on various topics related to prehistory.

L’événement Les ateliers famille de la Maison du Piage Fajoles a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Gourdon

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