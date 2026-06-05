Les Ateliers Médiévaux (7-12 ans) La mode Sillé-le-Guillaume
Les Ateliers Médiévaux (7-12 ans) La mode Sillé-le-Guillaume mercredi 5 août 2026.
Sillé-le-Guillaume
Les Ateliers Médiévaux (7-12 ans) La mode
10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Pour découvrir le Moyen Âge autrement, des ateliers créatifs sont proposés aux enfants. Différentes thématiques sont au programme tous les mercredis.
La mode Crée ta bourse en cuir
Réservation
02 43 14 23 43 06 70 74 94 52 .
10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 14 23 43
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English :
L’événement Les Ateliers Médiévaux (7-12 ans) La mode Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume
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