Les ateliers Relax’ Plou’escale Plouescat

Informations pratiques

Plouescat

Les ateliers Relax’

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 18:30:00

fin : 2027-06-24 19:30:00

Date(s) :

2026-09-24

Que dirais-tu de prendre une heure par mois pour toi pour apprendre des outils simples de libération émotionnelle, de présence à soi et de relaxation, réutilisables au quotidien entre les ateliers ?

EFT, visualisations, automassages, massages en duo, routines énergétiques, communication non violente pour identifier ses besoins et apprendre à passer à l’action pour les nourrir.

Des ateliers pour s’aligner à aller vers ce qu’on aime profondément dans la vie de tous les jours !

10 ateliers (une fois/mois) de septembre 2026 à juin 2027 au prix de 20 euros/séance.

Engagement sur les 10 séances (paiements en 3 fois possible). .

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 61 16 54 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les ateliers Relax’ Plouescat a été mis à jour le 2026-08-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX