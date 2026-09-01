Les ateliers Relax’ Plou’escale Plouescat
jeudi 24 septembre 2026 · Plou'escale · Plouescat
Informations pratiques
Plouescat
Les ateliers Relax’
Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:30:00
fin : 2027-06-24 19:30:00
Date(s) :
2026-09-24
Que dirais-tu de prendre une heure par mois pour toi pour apprendre des outils simples de libération émotionnelle, de présence à soi et de relaxation, réutilisables au quotidien entre les ateliers ?
EFT, visualisations, automassages, massages en duo, routines énergétiques, communication non violente pour identifier ses besoins et apprendre à passer à l’action pour les nourrir.
Des ateliers pour s’aligner à aller vers ce qu’on aime profondément dans la vie de tous les jours !
10 ateliers (une fois/mois) de septembre 2026 à juin 2027 au prix de 20 euros/séance.
Engagement sur les 10 séances (paiements en 3 fois possible). .
Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 61 16 54 44
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English :
L’événement Les ateliers Relax’ Plouescat a été mis à jour le 2026-08-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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