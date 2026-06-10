LES ATELIERS VERTS Valras-Plage
LES ATELIERS VERTS Valras-Plage vendredi 31 juillet 2026.
Valras-Plage
LES ATELIERS VERTS
Boulevard Jean Moulin Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Découvrez le littoral en mouvement sable, dunes, mer, érosion, biodiversité et enjeux du changement climatique.
Une animation pour comprendre comment la plage, les dunes et la mer façonnent le littoral et contribuent à sa préservation face au changement climatique. (ASHL)
Sans réservation avec places limitées. .
Boulevard Jean Moulin Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr
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English :
Discover the coastline in motion: sand, dunes, sea, erosion, biodiversity and the challenges of climate change.
L’événement LES ATELIERS VERTS Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34
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